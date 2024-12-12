BM Genel Sekreteri Guterres\'ten İsrail\'e Hava Saldırıları Uyarısı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Suriye'de farklı bölgelere hava saldırılarından endişe duyduğu ve saldırıların sonlandırılmasını istediği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Guterres'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamasını paylaştı. Dujarric, Genel Sekreter'in Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne yönelik ihlallerden derin endişe duyduğunu ve ülkenin tümünde acilen itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sözcü Dujarric, Guterres'in özellikle İsrail'in Suriye'de farklı bölgelerdeki yüzlerce hava saldırısından derin endişe duyduğunu ve saldırıların sonlandırılmasını istediğini kaydetti. Guterres'in 1974 Anlaşması'nın geçerli olduğunun altını çizdiğini aktaran Dujarric, tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunduğunu ifade etti.

BM Sözcüsü, Guterres'in Golan Tepeleri'nde ateşkes ile istikrarı bozacak adımlardan kaçınılmasını talep ettiğini ve Suriye'de kamu düzeni muhafaza edilmesi şartıyla, güvenilir ve düzenli geçiş sürecini desteklediğini de belirtti.