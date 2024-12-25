BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'a İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'a İnsani Yardım Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Sudan\'a İnsani Yardım Çağrısı

Antonio Guterres, Sudan'daki gıda güvenliği sorunlarına dikkat çekerek, yardımın hızlı ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması gerektiğini vurguladı.

25.12.2024 13:27  Güncelleme: 13:28
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'a insani yardımın hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da gıda güvenliğinden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara yardımın hızlı ve güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun, insani yardımları genişletmek ve Sudan'da çatışmaların barışçıl yoldan çözülmesini hızlandırmak için acil harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sudan'a İnsani Yardım Çağrısı - Son Dakika

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