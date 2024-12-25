BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Sudan\'a İnsani Yardım Çağrısı

Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'a insani yardımın hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da gıda güvenliğinden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara yardımın hızlı ve güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çağrısı yaptı. Guterres, uluslararası toplumun, insani yardımları genişletmek ve Sudan'da çatışmaların barışçıl yoldan çözülmesini hızlandırmak için acil harekete geçmesi gerektiğini söyledi.