BM Genel Sekreteri\'nden Türkiye\'ye Suriye Açıklaması

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye halkına destek veren Türkiye'nin kapsayıcı diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli rol oynayabileceğine dikkat çekti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Suriye halkına ve İdlib'te direnişe destek veren Türkiye, kapsayıcı bir diyalog için ülkedeki tarafları ikna etme konusunda önemli bir rol oynayabilir" dedi.

Suriye'de kalıcı ateşkes için koşullar yaratılması gerektiğini vurgulayan Guterres, aynı zamanda DEAŞ'ın terör faaliyetlerini artırmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.