BM: Lübnan'da 88 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: Lübnan'da 88 Kişi Hayatını Kaybetti

BM: Lübnan\'da 88 Kişi Hayatını Kaybetti
02.06.2026 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, İsrail’in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 88 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hafta sonu '88 kişinin hayatını kaybettiğini' bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri paylaştı. Ülkedeki sağlık hizmetlerini etkileyen saldırılara ilişkin raporların gelmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, "Hafta sonu boyunca, Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı'nın verilerine göre, en az 88 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, Sur kenti yakınlarındaki Haram Hastanesi civarına düzenlenen bir hava saldırısı, en az 13 sağlık personelinin yaralanmasına ve tesisin hasar görmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Dujarric, İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik yakın zamanda saldırı düzenleneceğine ilişkin uyarılarının son derece endişe verici olduğunu söyleyerek, bu durumun Lübnan halkı arasında korku ve belirsizliği daha da artırdığını dile getirdi. Dujarric, "Sivillerin ve sivil altyapının hedef alınmaması gerektiğini tekrar vurguluyoruz. Tüm sivil can kayıplarını kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Lübnan'da 88 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
06:45
Aile katliamı 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
06:32
CHP’de dikkat çeken liste İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
CHP'de dikkat çeken liste! İşte kurultay çağrısına imza atmayan 27 vekil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: BM: Lübnan'da 88 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.