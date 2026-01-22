BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek

BM\'nin gündeminde Suriye var! Şara\'ya tam destek
22.01.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki son siyasi ve insani gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Oturumda ABD ve Rusya gibi ülkeler Şam yönetiminin Kürt haklarını tanıyan kararnamesine destek verirken, BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların varlığıyla ilgili endişeleri paylaşıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve bölgede yaşanan "endişe verici insani kriz" ele alındı.

Konsey'in açılış konuşmasını yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Suriye'de son günlerde yaşan gelişmeleri özetlerken, ülkenin geleceğine yönelik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR"

Konuşmasını yaptığı esnada Haseke ve Ayn el-Arab bölgelerinde Suriye hükümet güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmaların devam ettiğini ve bu bölgelerde "endişe verici insani kriz yaşandığını" belirten Khiari, "Tüm tarafların sivillerin ve sivil altyapının korunmasını ve insani yardıma erişimi sağlaması gerektiğini belirtmek isterim." dedi.

Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu konularda duyduğu "endişeyi" dile getirdi ve "uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi" çağrısını paylaştı.

ŞARA'NIN KARARNAMESİNE DESTEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapılan ve ülkedeki Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin açıklamanın önemine işaret eden Khiari, "Bu, eşi benzeri görülmemiş kararname, gerçekten kapsayıcı bir süreçle daha da geliştirilebilecek cesaret verici bir girişimdir." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN VARLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Suriye'deki olumlu gelişmelerin yanında terör örgütü DEAŞ'ın hala bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların varlığıyla ilgili endişeleri paylaşıyoruz." dedi.

Son süreçte bazı DEAŞ üyelerinin bulundukları kamplardan kaçtığına dair işaretler olduğu bilgisini paylaşan Khiari, Suriye hükümetine, DEAŞ gözaltı tesislerinin devrinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak için "tam dikkat gösterilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Khiari, Suriye'de yaşanan kritik gelişmeler devam ederken, Suriye Özel Temsilciliği Ofisi'nin sahada "yapılandırılmış ve destekleyici şekilde" bu süreçte etkileşimde bulunmasını görmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Suriye, Dünya, Rusya, Şara, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:57:30. #7.11#
SON DAKİKA: BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.