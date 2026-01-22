BM\'nin gündeminde Suriye var! Şara\'ya tam destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve bölgede yaşanan "endişe verici insani kriz" ele alındı.

Konsey'in açılış konuşmasını yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Suriye'de son günlerde yaşan gelişmeleri özetlerken, ülkenin geleceğine yönelik uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

"ENDİŞE VERİCİ İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR"

Konuşmasını yaptığı esnada Haseke ve Ayn el-Arab bölgelerinde Suriye hükümet güçleri ile terör örgütü YPG/SDG arasında çatışmaların devam ettiğini ve bu bölgelerde "endişe verici insani kriz yaşandığını" belirten Khiari, "Tüm tarafların sivillerin ve sivil altyapının korunmasını ve insani yardıma erişimi sağlaması gerektiğini belirtmek isterim." dedi.

Khiari, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu konularda duyduğu "endişeyi" dile getirdi ve "uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi" çağrısını paylaştı.

ŞARA'NIN KARARNAMESİNE DESTEK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından yapılan ve ülkedeki Kürtlerin dilsel, kültürel ve vatandaşlık haklarına ilişkin açıklamanın önemine işaret eden Khiari, "Bu, eşi benzeri görülmemiş kararname, gerçekten kapsayıcı bir süreçle daha da geliştirilebilecek cesaret verici bir girişimdir." ifadesini kullandı.

"SURİYE'DEKİ YABANCI TERÖRİSTLERİN VARLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELERİ PAYLAŞIYORUZ"

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Suriye'deki olumlu gelişmelerin yanında terör örgütü DEAŞ'ın hala bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Suriye'deki yabancı terörist savaşçıların varlığıyla ilgili endişeleri paylaşıyoruz." dedi.

Son süreçte bazı DEAŞ üyelerinin bulundukları kamplardan kaçtığına dair işaretler olduğu bilgisini paylaşan Khiari, Suriye hükümetine, DEAŞ gözaltı tesislerinin devrinin düzenli şekilde yapılmasını sağlamak için "tam dikkat gösterilmesi" çağrısında bulunduklarını söyledi.

Khiari, Suriye'de yaşanan kritik gelişmeler devam ederken, Suriye Özel Temsilciliği Ofisi'nin sahada "yapılandırılmış ve destekleyici şekilde" bu süreçte etkileşimde bulunmasını görmek istediklerini kaydetti.