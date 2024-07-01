BM Raporuna Göre Ülkelerin Yüzde 60'ı Aşırı Yüksek Gıda Fiyatlarıyla Karşı Karşıya

Dünya

(NEW YORK) - BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024 raporu yayımlandı. Rapora göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum da açlık ve gıda güvensizliğini daha da kötü seviyelere taşıdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre, 2015'te BM üye devletlerinin kabul ettiği 17 hedefin neredeyse yarısı asgari ya da orta düzeyde ilerleme kaydetti, üçte birinden fazlası ise durakladı ya da geriye gitti.

BM Genel Sekreteri António Guterres, raporun açıklandığı basın toplantısında, "Bu rapor yıllık dünyanın başarısız bir not aldığını gösteriyor. Buradan çıkarılacak sonuç çok basit: barışı güvence altına alma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve uluslararası finansmanı artırma konusundaki başarısızlığımız kalkınmayı baltalıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için harekete geçmeyi hızlandırmalıyız ve kaybedecek bir dakikamız bile yok" dedi.

Dünyanın yüzde 60'ı aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı

Rapor, dünyanın en kırılgan ülkelerinin yarısında kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin gelişmiş ekonomilere kıyasla daha yavaş olması nedeniyle ciddi ekonomik zorlukların altını çizdi. Rapora göre, ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ı 2022 yılında aşırı derecede yüksek gıda fiyatlarıyla karşı karşıya kaldı ve bu durum da açlık ve gıda güvensizliğini daha da kötü seviyelere taşıdı.

Raporda ayrıca cinsiyet eşitsizliğine de işaret edilerek, ankete katılan 120 ülkenin yüzde 55'inde kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklayan yasaların bulunmadığına dikkat çekildi. Dünya genelinde öğrencilerin sadece yüzde 58'inin ilkokulun sonunda sadece asgari okuma yeterliliğine ulaşması nedeniyle eğitim önemli bir endişe kaynağı olarak gösterildi.

23 milyon insan daha aşırı yoksulluğa itildi

Raporda, 2022 yılında 2019'a kıyasla 23 milyon insanın daha aşırı yoksulluğa itildiği ve 100 milyondan fazla insanın açlık çektiği belirtilirken, silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısının geçen yıl hızla arttığı kaydedildi.

2023 yılı aynı zamanda küresel sıcaklıkların kritik 1,5°C eşiğine yaklaşmasıyla kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu.

Acil öncelikler: Açlığın giderilmesi, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi

Raporda, hedeflere ulaşabilmek için atılması gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

"Acil önceliklerin başında kalkınma için finansman ihtiyacı geliyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki SKA yatırım açığı yılda 4 trilyon dolar. Finansman ve mali imkanların hızla arttırılmasının yanı sıra finansmanın önünü açmak için küresel finansal sistemde reform yapılması büyük önem taşıyor. Çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi de aynı derecede önemli. Mayıs 2024 itibariyle yaklaşık 120 milyon kişinin zorla yerinden edildiği ve 2022 ile 2023 yılları arasında sivil kayıplarda yüzde 72'lik bir artış olduğu düşünüldüğünde, barışa duyulan ihtiyaç her zamankinden daha acil bir hal alıyor. Buna paralel olarak, uygulamada da ciddi bir hızlanmaya ihtiyaç duyuluyor. Gıda, enerji, sosyal koruma ve dijital bağlantı gibi kilit alanlarda geçişi sağlamak için büyük yatırımlar ve etkili ortaklıklar hayati önem taşıyor."

Temmuz'da üst düzey forum yapılacak

Rapor, 8-17 Temmuz tarihleri arasında New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu (HLPF) öncesinde yayımlandı.

Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC) himayesindeki Forum, yoksulluğun sona erdirilmesine ilişkin Hedef 1, sıfır açlığa ilişkin Hedef 2, iklim eylemine ilişkin Hedef 13, barışçıl ve kapsayıcı toplumlara ilişkin Hedef 16 ve uygulama araçlarına ilişkin Hedef 17'ye yönelik küresel ilerlemeyi gözden geçirecek.

Ayrıca eylül ayında yapılacak olan Geleceğin Zirvesi, Hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çabaların yeniden düzenlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Zirve, birçok gelişmekte olan ülkeyi etkileyen borç krizini ve uluslararası mali mimaride acil reform ihtiyacını ele almayı amaçlıyor.