BM Temsilcisi Moratinos: Barış İçin Farklılıklara Saygı Gösterilmeli

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BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, "Barışa ulaşmak için farklılıklarımızı kabul etmek zorundayız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı 10. Forumu'nda konuştu. Moratinos, Türkiye ve İspanya'nın eş başkanlığıyla 20 yıl önce başlatılan Medeniyetler İttifakı girişiminin o dönemdeki amacının, terörizme ve aşırı şiddete karşı mücadele kapsamında medeniyetler çatışmasını önlemek için kolektif çalışma ve sorunun temel nedenini anlama üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Şiddeti ve terörizmi toplumdan çıkarmak için eleştirel olmak gerektiğini kaydeden Moratinos, "Tam güvenlik saplantısıyla devam etmek, geçmişten örnek almamak bizi aynı hatalara sürükleyebilir" dedi.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos, hiçbir medeniyetin, geçmişte olduğu gibi bugün diğerinin üzerinde olmadığını vurgulayarak, "Gelecek vizyonumuzu iyi belirlemeliyiz. Eşitsiz, toplumları ayırıcı bir gelecek mi? Yoksa bütünleyici, adil, tüm vatandaşların onuruna saygı duyan bir gelecek mi? Güvenlik saplantısından kurtulmak için bir barış ittifakı kurmalıyız. Barışa ulaşmak için farklılıklarımızı kabul etmek zorundayız, kültürel, dinsel, toplumsal farklılıklarımıza saygı göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.