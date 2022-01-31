Üye Girişi
BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti

31.01.2022 01:50
BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, 2020 yılında Yemen'de Husi isyancıların saflarına kattığı yaklaşık 1500 çocuğun öldüğünü, geçen yıl da yüzlerce çocuk savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler, 2020 yılında Yemen'de Husi isyancıların saflarına kattığı yaklaşık 1500 çocuğun öldüğünü, geçen yıl da yüzlerce çocuk savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda uzmanlar, isyancıların hala çocukları silah altına aldığını, yaz kampları ve camileri de ideolojilerini yaymak için kullandıklarını belirtti.

Raporda ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarının da hala çok sayıda sivilin ölümüne yol açtığı vurgulandı.

Savaşın başladığı 2015'ten bu yana 10 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

Onbinlerce yetişkin de çatışmaların doğrudan bir sonucu olarak ölürken, milyonlarca kişi evlerinden oldu ve açlık sınırında yaşıyor.

300 sayfalık raporda uzmanlar, Husilerin silah altına almasından sonra 2020'de hayatını kaybeden çocukların adının bulunduğu 1406 kişilik bir liste aldıklarını belirtti. 2021'in Ocak-Mayıs ayları arasında ise 561 çocuk öldü.

Associated Press'in haberine göre raporda "Çocuklara Husilerin sloganı 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet, zafer İslam'ın' sloganını atma talimatı veriliyor. Bir kampta, yedi yaşındaki çocuklara silah temizleme ve roketlerden kaçınma öğretildi" denildi.

Raporda, traflara okulları, yaz kamplarını ve camileri çocukları silah altına almak için kullanmama çağrısı yapıldı ve çağrıya uymanlara ambargo konulması istendi.

Çalışmada ayrıca, başken Sana'da karmaşık bir aracılar şebekesi kullanarak, silah sistemleri için kritik parçaları elde ettiği vurgulandı.

Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından, çatışmalar yoğunlaştı.

21 Ocak'ta, kuzeybatıdaki Saada'da Husilerin elindeki bir gözetim merkezine düzenlenen hava saldırısında 70'ten fazla kişi ölmüştü.

YORUMLAR
500

Birleşmiş Milletler, Çocuk, Yemen, Ölü, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti         
23:43
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk Kemal Kılıçdaroğlu söz verdiği videoyu yayınladı: Elimde bir rapor var, bu rapor dünyada bir ilk         
21:57
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan? İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'ndan çıkış: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabilir Cumhur İttifakı'ndan?         
15:24
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek         
13:44
Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş Cinsel ilişki sırasında Alman sevgilisine sert davrandığı için arkadaşının cinsel organını kesmiş         
12:27
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23
Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar Galatasaray, kaleci Inaki Pena için ne kadar ödeme yapacak? İşte detaylar         
11:39
WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi WhatsApp grubuna mesaj attı, tazminat alamayacağına karar verildi         
11:10
Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme Muhalefete AK Parti Genel Sekreteri'nden "Kolpaçino'lu" gönderme         
11:02
Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama Suriye'deki güvenli bölgelerde 15 çocuğun donarak öldüğü iddialarına AFAD'dan yalanlama         
10:37
Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'dan dikkat çeken video: Artık birleşmeliyiz         
08:35

Son Dakika Haberleri
00:20 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kar uyarısı: Yağış sabaha kadar sürecek
23:57 Makas atarken kontrolü kaybeden sürücü bariyerlere çarptı
23:43 Galatasaray taraftarının dört gözle yolunu gözledikleri transfer iptal oldu
23:42 46 il için sarı kodlu uyarı! Meteoroloji yaklaşan tehlikeye dikkat çekti
23:11 Adalet Bakanlığı'ndaki atamanın ardından kulisler hareketlendi! 4 bakan daha değişebilir
22:39 Ata Demirer, Galatasaray'ın Gomis transferini fena ti'ye aldı!
22:37 Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası
21:57 Galatasaray çıldırdı! Gomis'ten sonra taraftarı mest edecek bir yıldız daha Aslan oldu
21:54 Cani adam, kendisini aldattığını iddia ettiği eski eşinin parmaklarını kesti
21:53 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 01:56:26. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Yemen Savaşı'nda yüzlerce çocuk asker hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement