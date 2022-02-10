Bob Saget'ın ölümüyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Geçen ay Florida'da Ritz Carlton Otel'deki odasında ölü bulunan ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget'ın ailesi, kafasına kazara aldığı bir darbe sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

90'lı yıllarda yayımlanan Full House (Bizim Ev) dizisindeki baba rolüyle Türkiye'de de ünlenen Saget'ın, "başının arkasını yanlışlıkla bir şeye çarptığı ve uyuduğu" söylendi.

Açıklamada, yetkililerin ölüm sebebinin alkol ya da uyuşturucuyla ilgili olmadığını belirttiği aktarıldı.

Saget'ın 2018 yılına kadar evli olduğu Kelly Rizzo'dan üç kızı bulunuyor.

Aile, ünlü komedyenin hayranlarından gelen büyük sevgiye inanamadıklarını, bunun kendilerini inanılmaz şekilde rahatlattığını ve sonsuza kadar minnettar kalacaklarını söyledi:

"Yetkililerin araştırmalarının sonuçları elimizde, hayranlarının bunu doğrudan bizden duymasını uygun bulduk."

Saget'ın hayatını kaybettiği, 9 Ocak'ta otel görevlilerinin çağrısına cevap vermeyince ortaya çıktı. Ölümü olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından açıklandı.

Ölümünden bir gün önce Florida'nın Jacksonville şehrinde sahne alarak yeni bir ABD turnesine başlamıştı.

Yetkililer durumun şüpheli olmadığını belirtti.

California'da yapılan cenazesine çok sayıda ünlü katılmıştı.