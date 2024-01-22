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Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılması tavsiye edildi - Son Dakika
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Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılması tavsiye edildi

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 Max 9 uçağında kapak tipi kapının havada kopması sonrasında havayollarına aynı kapı dizaynına sahip Boeing 737-900ER uçaklarında da 'inceleme' yapılmasını tavsiye etti. Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları ve diğer havayolları, filolarındaki aynı model uçakları hizmetten çekerek denetimler yapacak.

Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılması tavsiye edildi
22.01.2024 - 11:08,
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 Max 9 uçağında kapak tipi kapının havada kopması sonrasında havayollarına aynı kapı dizaynına sahip Boeing 737-900ER uçaklarında da 'inceleme' yapılmasını tavsiye etti.

FAA dün yaptığı açıklamada "Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737-900ER uçağı operatörlerinin, kapının uygun şekilde sabitlendiğinden emin olmak için orta çıkış kapısı kapaklarını görsel olarak incelemelerini tavsiye ediyor.

Boeing 737-900ER, MAX filosundan değildir ancak aynı kapı kapak tasarımına sahiptir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Alaska Havayollarına ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı büyüklüğünde bir parçanın dışarı doğru kopmasını takiben United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılması tavsiye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boeing 737-900ER uçaklarında da inceleme yapılması tavsiye edildi - Son Dakika
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