Bolivya\'da Darbe Girişimi Bastırıldı, Darbe Lideri Tutuklandı

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Bakan Koca istifa mı etti? Açıklaması kafa karıştırır türden

(ANKARA) - Bolivya'da, çarşamba günü başlayan darbe girişiminden saatler sonra ülkenin silahlı kuvvetleri, başkent La Paz'daki başkanlık sarayından çekildi. Darbe girişiminin lideri General Juan Jose Zuniga tutuklandı. Cumhurbaşkanı Luis Arce, hükümetine karşı gerçekleşen darbe girişimini kınadı ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

Bolivya'da siyasi tansiyon eski Cumhurbaşkanı Evo Morales'in gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Luis Arce ile yarışacak olmasının gündeme gelmesiyle yükseldi.

Darbe girişiminin lideri General Juan Jose Zuniga liderliğindeki askeri birimler, Bolivya'nın hükümet binalarının bulunduğu Plaza Murillo Meydanı'nda çarşamba günü öğleden sonra toplandı.

Tanklar ve zırhlı araçların konuşlandırıldığı meydanda konuşan Zuniga, Morales'in potansiyel adaylığına tepki göstererek hükümeti devirme tehdidinde bulundu.

Hükümeti 2019'da istifa protestolar ve silahlı kuvvetlerin baskısıyla istifa eden Morales'in yeniden adaylığının yolunu açarak, anayasaya aykırı hareket etmekle suçlayan Zuniga "ordunun demokratik düzeni korumakla" yükümlü olduğunu söyledi.

Darbe girişimi bastırıldı

Darbe girişimini kınayan Cumhurbaşkanı Arce, çok geçmeden halkı 'demokrasi lehine organize ve mobilize olmaya' çağırdı.

Zuniga'ya bağlı askeri birimler ve hükümeti destekleyen sivil gruplar arasında yaşanan plastik mermi ve göz yaşartıcı gazların kullanıldığı birkaç saatlik çatışmaların ardından Zuniga birlikleriyle beraber Plaza Murillo'dan '"şimdilik" çekileceğini ilan etti.

Başkent La Paz'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Arce, görevden aldığı ordu komutanı Zuniga'nın yerine Jose Wilson Sanchez'i atadı.

Darbe girişimine liderlik eden Juan Jose Zuniga tutuklandı. Bolivya hükümeti, darbe girişiminde yer alanlara ve meydana gelen olaylara yönelik bir inceleme ve soruşturma başlattığını duyurdu.

Darbe girişimini bastıran Cuhurbaşkanı Luis Arce kimdir?

Bolivya'nın 60 yaşındaki Cumhurbaşkanı ve Evo Morales döneminde Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunan Luis Arce, Washington destekli serbest piyasa ve neoliberal politikalara muhalif duruşuyla biliniyor.

Rusya ve Çin ile yakın ilişkileriyle tanınan Arce yönetimi, ekonominin kritik sektörlerini millileştirme politikalarıyla, Batılı yatırımcıların Bolivya ekonomisi üzerindeki etkilerine karşı bir tavır sergileyen bir lider.

Arce 2019 yılında yeniden seçilen Evo Morales'in protestolar sonucu istifa etmesinin ardından 2020'de yapılan erken seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmişti.