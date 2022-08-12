Festivalde korkunç kural! İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler - Son Dakika
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Festivalde korkunç kural! İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler

12.08.2022 13:40

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yaşayan Victor Hugo Mica Alvarez, Toprak Ana isimli festivalde içki içerken bayıldı. Festivalin kurucuları kendinden geçen Alvarez'i festivalin kuralı olarak diri diri toprağa gömdü. Alkolün etkisinin geçmesi sonrası kendine gelen Alvarez, tabutun yolunu kazarak mezardan çıkmayı başardı. Alvarez, "Hatırladığım tek şey, yatağımda olduğumu sandım. İdrar yapmak için kalkmak istedim ama hareket edemedim. Gömüldüğümü anladım. Kendi imkanlarımla kurtuldum" dedi.

Bolivya'da yerli bir halk geleneğinin parçası olarak 'Toprak Ana'ya adak adanan bir törene katılan Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam, törende alkolün dozunu fazla kaçırınca yatağı sandığı tabutun içine yattı. Ancak adam tabutun Toprak Ana'ya kurban edileceğinden habersizdi.

TABUTLA GÖMMÜŞLER

Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

"YATAĞIMDA OLDUĞUMU SANDIM"

Tabuttan kurtulan Alvarez'in ilk sözleri şu şekilde: "Festivalde dans etmeye gittik. Sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, yatağımda olduğumu sandım, idrar yapmak için kalkmak istedim ve hareket edemedim. Gömüldüğümü anladım, kendi imkanlarımla kurtuldum" dedi.

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