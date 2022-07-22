Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi

Meksika'da bir lokantada yakıt tankındaki dolum sırasında patlama meydana gelen patlama büyük korku yarattı. Facianın eşiğinden dönülen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

HORTUM ELİNDEN KAÇTI

Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde çalışan bir işçinin lokantanın hemen yanındaki sabit duran tanka yakıt dolumu yaptığı görülüyor. Yakıt tankını dolduran işçinin hortumu elinden kaçırması ile beraber yakıt sızmaya başladı. Sızan yakıt saniyeler içinde bomba gibi patlayarak alev aldı.