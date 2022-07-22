Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi

22.07.2022 15:14

Meksika'da bir lokantada dolum sırasında patlayan yakıt tankı nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Yaralıların da olduğu olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Meksika'da bir lokantada yakıt tankındaki dolum sırasında patlama meydana gelen patlama büyük korku yarattı. Facianın eşiğinden dönülen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

HORTUM ELİNDEN KAÇTI

Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde çalışan bir işçinin lokantanın hemen yanındaki sabit duran tanka yakıt dolumu yaptığı görülüyor. Yakıt tankını dolduran işçinin hortumu elinden kaçırması ile beraber yakıt sızmaya başladı. Sızan yakıt saniyeler içinde bomba gibi patlayarak alev aldı.

YORUMLAR
500
Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı Genç kadın parkta canice katledildi! Ülkede yer yerinden oynadı Meksika'da yakılan kadın hayatını kaybetti Meksika'da yakılan kadın hayatını kaybetti

Sonora, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:14 Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi
15:08 İsviçre'de kangalın ağzında Yorkshire Terrier cinsi köpeğin cansız bedeninin olması ülkeyi karıştırdı
15:05 Havuz partisindeki göçük 2 kişiyi yutmuştu! İsrail'i sarsan obruk felaketinde akılalmaz ihmal
14:47 Şenol Güneş'in kavga eden kadınları izlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
14:45 Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 12 yıl sonra bir araya geldiği filmden yeni görüntüler geldi
14:34 Top oynamadan Beşiktaş'ta yıllarını geçirmişti! Jeremain Lens'e 3. ligden teklif var
14:27 Tarlada hastalanan köylünün yardımın ambulans helikopter yetişti
14:24 Türkiye masayı kurdu! Dünyanın beklediği tahıl krizi bugün Dolmabahçe'de çözülecek
14:10 40'ına merdiven dayayan Dani Alves'in futbolu bırakmaya niyeti yok! Yeni kulübüne imza atacak
14:04 87 milyon liralık tarımsal destek! Bakan Vahit Kirişçi duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 15:27:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bomba gibi patlayan yakıt tankı ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement