Bu sabah, oylama için yüzde 15'lik eşiğin aşıldığı açıklandı ancak kaç milletvekilinin oylama istediği belirtilmedi.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen partiler nedeniyle istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson için bu akşam lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika › Dünya › Boris Johnson: İngiltere Başbakanı için bu akşam partisinin meclis grubunda güven oylaması yapılacak - Son Dakika

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