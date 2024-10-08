Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 21 Ölü - Son Dakika
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Bosna Hersek'te Sel Felaketi: 21 Ölü

Bosna Hersek\'te Sel Felaketi: 21 Ölü

Bosna Hersek'te meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1 günlük yas ilan edildi.

08.10.2024 13:18
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BOSNA Hersek'te en az 21 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketi nedeniyle bir günlük yas ilan edildi.

Bosna Hersek'te geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle yaşanan sel ve heyelan felaketi nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler için ülke genelinde 1 günlük yas ilan edildiği ifade edildi. Açıklamada, yas kararı kapsamında ülkede eğlence programlarının yasak olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

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