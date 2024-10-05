Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Ölü - Son Dakika
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Dünya

Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Ölü

Bosna Hersek\'teki Sel Felaketi: 16 Ölü

AB Başkanı Michel, Bosna Hersek'teki sel felaketi sonrası dayanışma mesajı verdi.

05.10.2024 10:59
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AVRUPA Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek'te en az 16 kişinin hayatını kaybettiği sel ve toprak kaymaları sebebiyle yayınladığı mesajında, "AB, etkilenen herkesle tam dayanışma içindedir" dedi.

Bosna Hersek'in orta ve güney kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde yetkililer tarafından yapılan açıklamada, en az 16 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer çok sayıda insanın hala kayıp olduğunu ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere ordu ve gönüllülerin çağrıldığını belirtti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez yerel medyaya yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere birliklerin görevlendirildiğini duyurdu. Bosna'nın güneydoğusundaki komşusu Karadağ'da ise şiddetli yağışlar nedeniyle bazı köylere giden yollar kapandı ve evleri su bastı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel sel felaketi sonrası yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek'i vuran, can kaybına, çok sayıda kayıp ve ciddi maddi hasara yol açan yıkıcı sel haberlerinden derin üzüntü duyduk. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte. AB, etkilenen herkesle tam dayanışma içindedir" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Charles Michel, Avrupa Birliği, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bosna Hersek'teki Sel Felaketi: 16 Ölü - Son Dakika

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