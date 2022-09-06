Emine Erdoğan, Umut Tüneli'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Umut Tüneli'ni ziyaret etti

06.09.2022 15:23
Emine Erdoğan, Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Saraybosna'daki Umut Tüneli, savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'yı Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na bağlayan, 30 Temmuz 1993'te açılmış 800 metre uzunluğundaki tüneldir.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Emine Erdoğan, Umut Tüneli'ni ziyaret etti - Son Dakika

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