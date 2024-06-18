Boston Celtics, 2023-2024 NBA Şampiyonu - Son Dakika
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Boston Celtics, 2023-2024 NBA Şampiyonu

Boston Celtics, NBA'nin 2023-2024 sezonunda Dallas Mavericks'i mağlup ederek şampiyon oldu. Celtics, 18. şampiyonluğunu elde ederek lig tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Jayson Tatum'ın 31 sayılık performansıyla Celtics, 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Jaylen Brown ise final serisinde En Değerli Oyuncu seçildi.

18.06.2024 08:01
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Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Boston Celtics oldu.

Final serisinin Boston'da oynanan beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 mağlup eden Celtics seriyi 4-1 kazanarak mutlu sona ulaştı.

Boston Celtics 18. kez NBA şampiyonu oldu ve Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak lig tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım unvanını kazandı.

Celtics, NBA'de daha önce en son 2007-2008 sezonunda şampiyon olmuştu.

Yeşil Beyazlılara 16 yıl sonra şampiyonluğu getiren maçta Boston Celtics'in en skorer oyuncusu 31 sayıyla Jayson Tatum oldu.

Tatum maçı ayrıca 8 ribaund ve 11 asistle tamamladı.

21 sayıyla oynayan Jaylen Brown ise final serisinde En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi.

Jrue Holiday 15, Derrick White da 14 sayıyla Boston Celtics'in diğer skorerleri oldu.

NBA'de normal sezonu Doğu Konferansı'nda ilk sırada tamamlayan Boston Celtics, bu sezon play-off'ta oynadığı 19 maçın 16'sını kazanarak rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Batı Konferansı'nda normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Dallas Mavericks ise Slovenyalı yıldızı Luka Doncic'in üstün performansıyla konferans şampiyonu olmuştu.

Doncic, final serisinin beşinci ve son maçını 28 sayıyla tamamladı.

Dallas Mavericks'in bir diğer yıldızı Kyrie Irving ise 15 sayıyla oynadı.

2019'da Boston Celtics'ten ayrılan Irving bu maçta da sık sık Celtics taraftarlarınca protesto edildi.

Kaynak: BBC

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