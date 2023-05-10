Böyle doğum şekli yok! Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı - Son Dakika
Üye Girişi
Böyle doğum şekli yok! Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı

Böyle doğum şekli yok! Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı

10.05.2023 11:46

Brezilya'nın Minas Gerais şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Ranielly Coelho Santos isimli kadının doğum sancıları tutunca doğum için kocası tarafından hastaneye kaldırıldı. Doğum için hemen doğum haneye alınan kadına kocası da eşlik etti. Doğumu gerçekleştiren doktor, bebeğin kafasını babasının gözü önünde kopardı.

Korkunç olaya şahit olan baba polise verdiği ifadede, doktorun bebeğin hemen dünyaya gelmesi için annenin karnına baskı yaptığını, daha sonra bir anda bebeği dışarı çıkarmaya çalıştığını bu sırada bebeğin kafasının koptuğunu söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLMAMALARI İÇİN BELGE İMZALATTILAR

Hastane, olaydan sonra bebeğin cenaze masrafları karşılığında şikayetçi olmamaları acılı anne ve babaya belge imzalatmak istedi fakat aile bu belgeyi imzalamayı kabul etmedi.

Doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı

OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORLAR

Ailenin avukatı, bebeğin kesin ölümü için otopsi talep ettiklerini ve otopsinin kesin sonucunu beklediklerini söyledi.

YORUMLAR
500

Otopsi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Böyle doğum şekli yok! Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı - Son Dakika


Son Dakika
12:35 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Kadir Çöpdemir taraf mı değiştirdi? Videosu elden ele dolaşıyor
12:28 Bakan Nebati, önde yer kapmaya çalıştığı görüntü hakkında ilk kez konuştu
12:21 Sosyal medya fenomeni dizinden alınan bir parça ile birlikte makarna yapıp yediğini itiraf etti
12:03 Sinan Akçıl katıldığı canlı yayında sevgilileri için yaptırdığı dövmeleri anlattığı sırada ilginç bir Defne Samyeli itirafında bulundu
12:01 MİT'den başarılı bir operasyon daha! PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:59 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sahte afişler piyasaya sürüldü! Vaatleri çok ilginç
11:56 Şarkıcı Sinan Akçıl canlı yayında itiraf etti: Defne Samyeli ile 1-2 ay muhabbetimiz oldu
11:56 CHP, YSK'yı uyarmıştı! Kılıçdaroğlu ile ilgili sahte afişler piyasaya sürüldü
11:52 Son Dakika: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i Irak Gara'daki operasyonla etkisiz hale getirdi
11:50 Sakaryaspor 15 sezon sonra Süper Lig hasretini bitirmenin eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 13:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Böyle doğum şekli yok! Brezilya'da doğumun hemen gerçekleşmesini isteyen doktor, bebeğin kafasını kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement