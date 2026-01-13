Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

İspanya Ulusal Polisi, Atlantik açıklarında gerçekleştirdiği operasyonda bir yük gemisinde tuz sevkiyatına gizlenmiş yaklaşık 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. "Marea Blanca" adı verilen operasyonun, teşkilatın açık denizde bugüne kadar yaptığı en büyük uyuşturucu yakalaması olduğu belirtildi.

OPERASYON ATLANTİK'TE YAPILDI

Polisin açıklamasına göre, Özel Operasyonlar Grubu (GEO) geçen hafta Atlantik sularında, Brezilya'dan Avrupa'ya seyir halinde olan gemiye operasyon düzenleyerek gemiye çıktı. Aramada 294 balya halinde paketlenmiş 9 bin 994 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Operasyonda gemide bulunan 13 mürettebat üyesi gözaltına alındı. Ayrıca sevkiyatı korumak için kullanıldığı belirtilen bir ateşli silah da ele geçirildi.

ULUSLARARASI ORTAK HAREKAT

İspanya Ulusal Polisi'nin açıklamasında, operasyonun deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen uluslararası çalışmanın parçası olduğu kaydedildi. Çalışmada MAOC (Narkotik), ABD DEA, İngiltere NCA, Brezilya Federal Polisi, CITCO ile Fransa ve Portekiz makamlarının yer aldığı aktarıldı. Soruşturmanın, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yüksek miktarda uyuşturucu madde ihraç ettiği öne sürülen çok uluslu bir suç örgütüne odaklandığı bildirildi.

GEMİ 12 SAAT SÜRÜKLENDİ

Polise göre gemi durdurulduktan sonra operasyon, geminin yakıtının tükenmesi nedeniyle zorlaştı. Yaklaşık 12 saat sürüklenen gemiye İspanya deniz kurtarma ekipleri müdahale etti ve gemi Kanarya Adaları'na çekildi.

TARİHİ DARBE VURGUSU

Açıklamada "Marea Blanca"nın, İspanya Ulusal Polisi'nin açık denizde gerçekleştirdiği en büyük uyuşturucu madde yakalaması olduğu ve uluslararası deniz aşırı uyuşturucu kaçakçılığı ağlarına "tarihi bir darbe" niteliği taşıdığı ifade edildi.