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Brad Pitt, evliyken satın aldıkları bağ yüzünden Angeline Jolie'ye dava açıyor - Son Dakika
BBC

Brad Pitt, evliyken satın aldıkları bağ yüzünden Angeline Jolie'ye dava açıyor

18.02.2022 20:45
Brad Pitt, evliyken satın aldıkları bağ yüzünden Angeline Jolie'ye dava açıyor

Ünlü çift Fransa'nın güneyindeki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, Jolie kendi payını geçen yıl bir Rus işadamına satmıştı.

Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie'ye Fransa'da yıllar önce birlikte satın aldıkları bağdaki hissesini sattığı için dava açtı.

Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

Pitt, eski eşiyle, birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylüyor.

Fakat dava başvurusundaki iddiaya göre Jolie kendi hissesini bir Rus oligarka ait bir içki şirketine sattı. Jolie henüz suçlama hakkında yorum yapmadı.

Oscar ödüllü oyuncu Pitt'in avukatları, Fransa'nın güneyindeki bir şato ve çevresindeki bağlardan oluşan Miraval mülkünün, "Pitt için bir tutku haline geldiğini" ve onun yönetimi altında "milyonlarca dolarlık bir uluslararası başarı öyküsüne dönüştüğünü" öne sürüyor.

Perşembe günü Los Angeles'ta verilen dava dilekçesinde Pitt'in, "dünyanın en prestijli rose şaraplarından birinin üretildiği" bağların kârlılığında katkısı olduğu kaydedildi.

25 milyon euroya satın almışlardı

Pitt, Jolie'nin, kendi hissesini, haber vermeksizin Rus işadamı Yuri Shefler'in sahibi olduğu, Lüksemburg merkezli içki üreticisi bir şirkete sattığını söylüyor.

Dilekçede "(Jolie) Hissesini Shefler ve ortaklarının, Pitt'in kendisini adadığı bu işi kontrol etmeyi hedefleyeceğini ve Pitt'in Miraval'daki yatırımını baltalayacağını bilerek, isteyerek satmıştır" denildi.

Avukatlar bu satışın, Miraval'daki şarap işine para ve emek akıtmış olan Pitt'e "haksız yere zarar vermeyi" amaçladığını söylüyor.

Fransa'nın güneyinde Correns köyündeki Miraval Şatosu'nu ünlü çift, 2008 yılında, medyada yer alan haberlere göre 25 milyon euroya almışlardı.

Pitt ve Jolie 2014 yılında evlenene kadar birlikte yaşamış, Jolie 2016 yılında boşanma davası açmıştı.

Dün yapılan dava başvurusunda Jolie'nin, payını Shefler'e satma kararını Pitt'e, 2021 yılının Ocak ayında "yazılı" olarak bildirdiği ve mektubunda "içi rahat etmeden acı verici bir karara vardığını" söylediği ileri sürülüyor.

Pitt'in avukatları, davanın jürili duruşmalar yoluyla yapılmasını talep etti. BBC, Jolie'nin avukatlarına ulaşarak konuyla ilgili yorumunu istedi. Ama henüz bir yanıt alamadı.

Brad Pitt, evliyken satın aldıkları bağ yüzünden Angeline Jolie'ye dava açıyor
Brad Pitt, evliyken satın aldıkları bağ yüzünden Angeline Jolie'ye dava açıyor
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