Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

12.09.2022 14:46

Brezilya'da bir doğa parkındaki 300 metrelik derin vadiye çırılçıplak şekilde düşen bir genç, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Gencin hastanede tedavisi devam ediyor.

Brezilya'nın Mestre Alvaro doğa koruma alanında yoldan geçen bir kişi vadiden gelen yardım çığlığını duyar duymaz yetkilileri aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi 300 metrelik vadide mahsur kalan genci güçlükle kurtarabildi.

KAYIP OLARAK ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

19 yaşındaki ismi açıklanmayan adamın koruma alanına yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki yakındaki Vila Velha kentinden geldiği ve bulunduğu günün sabahından beri kayıp olduğu bildirildi.

Kimse nedenini çözemedi! 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan genç adam güçlükle kurtarıldı

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kurtarma çalışmalarının sonucunda adam Jayme Santos Neves Devlet Hastanesine götürüldü ve vücudundaki yaralanmalar ve hipotermi belirtileri nedeniyle tedavi edilirken müşahede altında tutuldu.

Kimse nedenini çözemedi! 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan genç adam güçlükle kurtarıldı

"HER AN DÜŞEBİLİRDİ"

Brezilya Hava Kuvvetleri'nden Binbaşı Pablo Angely Marques şunları ekledi: "Onu, her an düşme riski olan, erişilmesi çok zor bir noktada bulduk. Helikopter kurtarma sepeti kullanmak zorunda kaldık. 80 ila 100 metre aşağıdaydı."

Kimse nedenini çözemedi! 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan genç adam güçlükle kurtarıldı

"NEDEN ÇIPLAK OLDUĞUNU AÇIKLAYAMADI"

Marques "Neden çıplak olduğunu açıklayamadı. Oraya nasıl geldiğini hatırlamadığını, ancak arkadaşlarıyla bölgeye gittiğini tahmin ettiğini söyledi" dedi.

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SON DAKİKA: Brezilya'da 300 metrelik vadide çıplak şekilde mahsur kalan adam, güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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