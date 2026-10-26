Brezilya\'da sayılan oyların oranı yüzde 80\'i aştı, Lula yüzde 51,27 ile önde gidiyor

Brezilyalılar, yeni devlet başkanlarını seçmek için 25 Ekim Pazar günü sandık başına gitti.Görevdeki 80 yaşındaki solcu Luiz Inácio Lula da Silva ile 45 yaşındaki sağcı senatör Flávio Bolsonaro arasında yarış başa baş sürüyor.Oyların yüzde 80'den fazlası sayıldı. İlk sonuçlara göre Lula, oyların yüzde 51.27'sine sahip.Resmi olmayan sonuçların açıklanmaya başlamasıyla Lula taraftarları Sao Paulo sokaklarında kutlamalar yapıyor.Lula da Silva, dördüncü kez bu göreve seçilmeyi hedefliyor.Bolsonaro, 2022'deki son seçimi kaybettikten sonra darbe planlamak suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan eski sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu.Flávio Bolsonaro, 4 Ekim'deki ilk tur oylamada birinci sırada yer almasının ardından bu seçimin favorisi olarak görülüyordu. ABD Başkanı Donald Trump bu sonucu "çok büyük" bir zafer olarak nitelendirmişti. Lula ise ABD'yi "seçimlere müdahale etmekle" suçlamıştı.Brezilya'da 160 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.İlk turda Bolsonaro'nun oyları beklenenin üzerinde gelmişti. Bu da ikinci turda Bolsonaro'yu avantajlı hale getirmişti çünkü ilk turda elenen diğer bazı adaylar sağcı alternatiflerdi.Latin Amerika'nın büyük bölümü artık Trump yönetimiyle uyumlu sağcı devlet başkanlarını seçmiş durumda.İkinci tur, Latin Amerika'nın en büyük ülkesi ve ekonomisi olan Brezilya'nın da bu yola girip girmeyeceğini belirleyecek.ABD'ye 'seçimlere müdahale' suçlamasıBolsonaro'nun ilk turdaki zaferinden sonta Lula'nın destekçileri, katılım oranını artırmak amacıyla onun lehine büyük mitingler düzenledi.24 Ekim Cumartesi günü Lula, Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda toplanan büyük kalabalığa, bu seçimin bir "egemenlik" meselesi olduğunu ve insanların Brezilya bayrağını öpen kişiyle Amerikan bayrağını öpen kişi arasında seçim yapacağını söyledi.Lula yönetimi, ABD'yi Brezilya seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Washington ise bu iddiayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.Lula, "basit bir nedenle" seçimi kazanacağı iddiasında bulundu: "Halkın değişim istediği doğru, ancak halk ilerlemek istiyor. Geriye gitmek istemiyorlar."Luiz Inaciao Lula da Silva kimdir?Luiz Inacio Lula da Silva, 27 Ekim 1945'te kuzeydoğudaki Pernambuco eyaletine bağlı Garanhuns'ta doğdu. Halihazırda Sao Paulo'da yaşayan Lula'nın biri üvey beş çocuğu var. Yakın bir zaman önce Janja adıyla bilinen üçüncü eşi Rosangela da Silva ile evlendi.Lula 1960'lar ve 1970'lerde bir metal işçisi ve aktif bir sendikacıydı. Öncesinde bir kuru temizleme şirketinde çalıştı ve ayakkabı boyacılığı yaptı.1980'de İşçi Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. 1987 ve 1991'de Sao Paulo'dan federal meclise seçildi.1989'da İşçi Partisi'nden ülkenin ilk işçi sınıfı adayı olarak başkanlık seçimine girdi. Dört başarısız denemeden sonra ilk kez 2002'de devlet başkanı seçildi.2003'te yoksulluğu azaltmaya yönelik sosyal programını uygulamaya başladı. 2006'da oyların yüzde 60'ından fazlasını alarak yeniden seçildi.2010'da İsrail'i ziyaret eden ilk devlet başkanı oldu.Aynı yıl Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi.2011'de gırtlak kanseri nedeniyle kemoterapi gördü.2018'de üst düzey siyasetçilerin, hükümet yetkililerinin ve iş insanlarının suçlandığı yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve hapse girdi. O yıl seçimlere katılması yasaklandı.Lula, Kasım 2019'da 580 gün sonra hapisten çıktı. Mart 2021'de bir Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Lula hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu. Siyasi haklarını geri kazanan Lula, Temmuz 2022'de İşçi Partisi'nden yeniden başkanlığa aday oldu.