Brezilya\'da Sıcak Hava Balonu Kazası

BREZİLYA'nın Santa Catarina eyaletinde sıcak hava balonunun alev alarak düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde, içinde 21 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, alev almasının ardından hızla yere düştü. Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
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