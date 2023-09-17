Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya\'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 17.09.2023 10:37

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde çift motorlu bir turboprop olan EMB-110 uçağının düşmesi sonucu içindeki 12 yolcu ve 2 mürettebat olmak üzere toplam 14 kişi hayatını kaybetti. Uçağın, Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'dan orman kasabası Barcelos'a doğru hareket ettiği ve yolculuğunu tamamlamaya yakınken düştüğü belirtildi. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde çift motorlu bir turboprop olan EMB-110 uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

12 YOLCU VE 2 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde uçak düştü. Brezilyalı uçak üreticisi Embraer tarafından üretilen çift motorlu turboprop uçağı EMB-110'un düşmesi sonucu içindeki 12 yolcu ve 2 mürettebat yaşamını yitirdi. Amazonas eyaletinin başkenti Manaus'dan orman kasabası Barcelos'a doğru hareket eden uçağın, düştüğü sırada yolculuğunu tamamlamaya yakın olduğu öğrenildi.

Brezilya'da uçak kazası! 2'si mürettebat 14 kişi hayatını kaybetti

"BARCELOS'A İNİŞİ SIRASINDA DÜŞTÜ"

Amazon Güvenlik Sekreteri Vinicius Almeida kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Ulaşılan ilk bilgilere göre uçağın şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu ve Barcelos'a inişi sırasında düştüğü belirlendi" dedi. Uçağın av balıkçılığı yapan bir iş adamı tarafından kiralandığı kaydedildi. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

BALIKÇILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Amazonas eyaletinde Eylül ayı en yoğun balıkçılık sezonunun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Barcelos kasabası ise çok sayıda milli parka yakın olması nedeniyle balıkçılıkla ilgilenen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

Brezilya, Amazon, Kaza, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilya'da Uçak Kazası: 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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