Brezilya\'daki Zincirleme Trafik Kazasında Can Kaybı 41\'e Yükseldi

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BREZİLYA'da 21 Aralık'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Minas Gerais Eyalet Polisi, ülkenin Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini ve kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yetkililer, kazaya karşı yönden gelen kamyondan kopan bir granit blokun neden olduğunu ve kamyon şoförünün arandığını belirtti.