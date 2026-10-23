Brezilya seçimi: Lula, Meta iddiasıyla Bolsonaro'nun adaylıktan çıkarılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Brezilya seçimi: Lula, Meta iddiasıyla Bolsonaro'nun adaylıktan çıkarılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya seçimi: Lula, Meta iddiasıyla Bolsonaro\'nun adaylıktan çıkarılmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın kampanyası, pazar günkü ikinci tur öncesinde Meta'nın sosyal medyada rakibi Flávio Bolsonaro'yu kayırdığını öne sürerek onun adaylıktan çıkarılması için Yüksek Seçim Mahkemesi'ne başvurdu.

BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın seçim kampanyası, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde sağcı rakibi Flávio Bolsonaro'nun adaylıktan çıkarılması için ülkenin Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) başvurdu.

Çarşamba günü sunulan dilekçede, WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın Lula kampanyasının içeriklerini kısıtlayarak Bolsonaro'nun kampanyasına destek olduğu öne sürüldü. Başvuruda Bolsonaro ve yardımcı adayı Alfredo Gaspar hakkında "ekonomik gücün kötüye kullanılması ve sosyal ağların uygunsuz kullanımı" gerekçesiyle soruşturma açılması ve Bolsonaro'ya 8 yıllık seçilme yasağı getirilmesi de talep edildi.

Bolsonaro cephesi de karşı hamle yaptı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flávio Bolsonaro, hükümetin resmi veri tabanlarından aldığı kişisel bilgilerle WhatsApp üzerinden toplu mesaj gönderdiğini ve sosyal programların tanıtımını yaptığını iddia ederek Lula'nın da adaylıktan çıkarılmasını istedi.

Meta ise kampanyalara eşit olmayan muamele yapıldığı iddiasını reddetti ve iki adaya eşit davranılmasını isteyen Brezilya mahkemesi kararına uyacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in ifade özgürlüğü özel raportörünün öncülük ettiği raporda da adayların Meta platformlarında seçmene ulaşma imkânı arasındaki farklara ilişkin endişe dile getirildi. Raporda, bir adayın kampanya hesabında geçici kesintiler, etkileşim ve erişim farkları ile Instagram paylaşımlarına kısıtlamalar gibi olaylara dikkat çekildi. Kullanıcılar ayrıca Meta'nın yapay zekâ araçlarının Lula ile ilgili görsel üretmediğini bildirdi.

Bolsonaro, 4 Ekim'deki ilk turda Lula'yı az farkla geçmiş ancak kazanmak için gereken geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamamıştı. Dördüncü kez görev isteyen Lula ile Bolsonaro arasındaki ikinci turun anketlere göre çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Pazar günü 159 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidecek.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Lula Da SilvaBrezilyaDünyaSeçimLulaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Japonya’da şaşırtan uygulama Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı
00:33
Adana’da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
Adana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
00:24
Bulgaristan’da skandal olay Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
00:00
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra’da zincirleme kazaya karıştı
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra'da zincirleme kazaya karıştı
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 03:06:40. #7.12#
SON DAKİKA: Brezilya seçimi: Lula, Meta iddiasıyla Bolsonaro'nun adaylıktan çıkarılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei