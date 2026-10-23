Brezilya seçimi: Lula, Meta iddiasıyla Bolsonaro\'nun adaylıktan çıkarılmasını istedi

BBC'nin haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın seçim kampanyası, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde sağcı rakibi Flávio Bolsonaro'nun adaylıktan çıkarılması için ülkenin Yüksek Seçim Mahkemesi'ne (TSE) başvurdu.

Çarşamba günü sunulan dilekçede, WhatsApp, Instagram ve Facebook'un sahibi Meta'nın Lula kampanyasının içeriklerini kısıtlayarak Bolsonaro'nun kampanyasına destek olduğu öne sürüldü. Başvuruda Bolsonaro ve yardımcı adayı Alfredo Gaspar hakkında "ekonomik gücün kötüye kullanılması ve sosyal ağların uygunsuz kullanımı" gerekçesiyle soruşturma açılması ve Bolsonaro'ya 8 yıllık seçilme yasağı getirilmesi de talep edildi.

Bolsonaro cephesi de karşı hamle yaptı. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flávio Bolsonaro, hükümetin resmi veri tabanlarından aldığı kişisel bilgilerle WhatsApp üzerinden toplu mesaj gönderdiğini ve sosyal programların tanıtımını yaptığını iddia ederek Lula'nın da adaylıktan çıkarılmasını istedi.

Meta ise kampanyalara eşit olmayan muamele yapıldığı iddiasını reddetti ve iki adaya eşit davranılmasını isteyen Brezilya mahkemesi kararına uyacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in ifade özgürlüğü özel raportörünün öncülük ettiği raporda da adayların Meta platformlarında seçmene ulaşma imkânı arasındaki farklara ilişkin endişe dile getirildi. Raporda, bir adayın kampanya hesabında geçici kesintiler, etkileşim ve erişim farkları ile Instagram paylaşımlarına kısıtlamalar gibi olaylara dikkat çekildi. Kullanıcılar ayrıca Meta'nın yapay zekâ araçlarının Lula ile ilgili görsel üretmediğini bildirdi.

Bolsonaro, 4 Ekim'deki ilk turda Lula'yı az farkla geçmiş ancak kazanmak için gereken geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamamıştı. Dördüncü kez görev isteyen Lula ile Bolsonaro arasındaki ikinci turun anketlere göre çok çekişmeli geçmesi bekleniyor. Pazar günü 159 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gidecek.

Kaynak: BBC