British Columbia'da Orman Yangınları: 5 Bin Kişi Tahliye Edildi
Kanada'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişi tahliye edildi.
KANADA'nın British Columbia eyaletinde orman yangınları nedeniyle 5 bini aşkın kişi tahliye edildi.
Kanada basını, British Columbia eyaletindeki orman yangınlarının, hafta sonu kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdığını duyurdu. Eyaletteki farklı bölgelerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 5 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Kaynak: DHA
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