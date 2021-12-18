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Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler - Son Dakika

Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler

18.12.2021 10:17
Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler

Hindistan'a bağlı bir köyde, maymunlar ve köpekler arasında gerçek anlamda savaş çıktı. 1 ay önce yavrularını öldüren köpeklere yönelik intikam baskını gerçekleştiren maymunlar, 250 köpeği öldürdü.

Mumbai'nin yaklaşık 300 mil doğusundaki Maharashtra'nın Beed semtinde korkunç bir olay yaşandı. Sık sık kavga etmeleriyle bilinen maymunlar ve köpekler, bu sefer kanlı bir düellonun tarafları oldu.

1 AY ÖNCE YAVRULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Köylüler tarafından aktarılan bilgilere göre bölgede 1 ay önce, yavru bir maymun köpekler tarafından öldürüldü. Bu durumun ardından köpekler ve maymunlar arasında gerilim had safhaya tırmandı.

Köpekler yavrularını öldürmüştü, maymunlardan kanlı intikam baskını: 250 ölü

KÖPEKLERE BASKIN YAPTILAR

Bu yaşananların ardından maymunlardan karşılık gecikmedi. Olayın üzerinden tam 1 ay sonra, köpeklere yönelik kanlı bir baskın gerçekleştiren maymunlar, yakaladıkları köpekleri binaların üstüne götürerek aşağı atmaya başladı.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Olayın ardından büyük korku yaşayan köy nüfusu, hemen yetkilileri aradı. Bölgeye intikal eden orman korucuları, maymunlara müdahale etmeye çalıştı ancak tek bir maymun dahi yakalanıp kontrol altına alınamadı.

ŞİMDİ DE ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Maymunların, köpeklere yönelik saldırıların ardından bu sefer de 5 bin nüfuslu köyde çocuklara yönelik saldırı gerçekleştirmeye başladı. Köy halkı, iyice kontrolden çıkan maymunlara karşı önlem alınmasını istiyor.

Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler

kavga, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bu da maymunlar ile köpeklerin savaşı! Yavrularını öldüren köpeklere saldırdılar, 250'sini öldürdüler - Son Dakika
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