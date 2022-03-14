Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da! - Son Dakika
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Bu limuzinin adı Amerikan Rüyası! 30 metreyi aşkın: İçinde yüzme havuzu da var, helikopter pisti de, golf sahası da!

14.03.2022 15:02

26 tekerleğe ve yaklaşık 75 kişiyi alacak kadar alana sahip olan limuzin 1986 yılında yapılmış. İçinde neler yok ki: Su yatağı, dalış tahtası olan bir yüzme havuzu, jakuzi, mini golf sahası ve hatta özel olarak bir helikopter pisti.

ABD'nin New York eyaletinde ikamet eden müze sahibi Michael Manning isimli şahıs, New Jersey'deki bir depoda bulduğu atıl limuzini modifiye ederek yeniden kullanıma kazandırmaya karar verdi. Arabanın modifiyesi için büyük bir para harcayan Manning, sonunda amacına kavuştu ve arabayı eski haline getirmeyi başardı.

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30 METRE UZUNLUĞUNDA, İÇİNDE YOK YOK

Manning ayrıca otomobile yeni tekerlekler de ekleyerek, aracı dünyanın en uzun limuzini haline getirdi. 26 tekerleği bulunan aracın içerisinde yüzme havuzu, golf sahası ve uçak pisti yer alıyor.

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"GÖRDÜĞÜMDE ONA AŞIK OLDUM"

Arabayı modifiye etme süreci hakkında konuşan Manning, "Onu bulduğumda depoda çürümeye terk edilmişti. Fakat ben ona aşık oldum ve yeniden eski günlerine döndürmek için kendime söz verdim. Maliyetinin yüksek olması beni biraz yavaşlatsa da sonunda amacıma kavuştum" ifadelerinin kullandı.

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