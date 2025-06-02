Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Kanada Gelir Ajansı'nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, kucaklarında bebek olan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı fotoğrafın kullanılması tepkileri de beraberinde getirdi.

KANADA'DA DEVLET KURUMUNDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Kanada'da skandal bir olaya imza atıldı. Ülkenin devlet kurumu olan Kanada Gelir Ajansı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraf, bir anda gündeme oturdu.

Söz konusu paylaşımda, çocuk başına devletin verdiği destek parasından bahsedildi. Paylaşımda kullanılan fotoğrafta, kucaklarında bebek olan eşcinsel iki erkeğin yer aldığı görüldü. Kanada Gelir Ajansı'nın paylaşımı, "Eşcinselliği özendiriyor" eleştirilerini de beraberinde getirdi.