Buckingham Sarayı, kanserle mücadele eden Kral Charles\'ın yeni portresini yayınladı

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Şu anda kanser tedavisi gören 75 yaşındaki hükümdar, Birleşik Krallık'ta Silahlı Kuvvetler Günü'nü anmak için yayınlanan bu asil görüntüde gülümserken görülüyor. Portre, ünlü fotoğrafçı Hugo Burnard tarafından geçen Kasım ayında, Charles'ın kanser olduğunu açıklamasından üç ay önce çekildi.

Burnard, The Telegraph'a fotoğraf hakkında, "Resmi ve gayri resmi unsurların karışımı, sizi içine çekiyor. Kral madalyalarını gururla taşıyor ama bunlar resmin ana unsuru değil," dedi. Görüntüde, Charles madalyalar, kılıçlar ve süslemelerle dolu tam tören kıyafetini giyerken alaycı bir gülümseme sergiliyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kraliyet gözlemcileri, kralın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve 12 saatten kısa sürede 200.000'den fazla beğeni toplayan bu fotoğraftan büyük memnuniyet duydu. Bir izleyici, "Çok güzel bir resim. Kompozisyonunu ve renklerini beğendim," diye yazdı. Bir başkası, "Bu portre, kırmızı lekeden %100 daha iyi. O, İngiliz olmak için utanç verici," dedi.

"Kırmızı leke" ifadesi, sanatçı Jonathan Yeo tarafından boyanmış ve kırmızı bir arka plan önünde hayalet gibi görünen Charles'ı gösteren tartışmalı bir portreye atıfta bulunuyor. Charles'ın kanser teşhisi, büyümüş prostat için bir prosedür geçirdikten sonra ortaya çıktı. Doktorlar, tedavi gerektiren "ayrı bir endişe verici durum" keşfetti. Buckingham Sarayı, kanserin prostat kanseri olmadığını açıkladı.