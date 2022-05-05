Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

05.05.2022 10:35

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde bir buldozer lastiği şişirildiği esnada adeta bomba gibi patladı. Patlama sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede yaşananlar ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinin Raipur kentinde buldozer lastiği şişirildiği sırada patladı. Eyalet polisi, Siltara Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PATLAMA SONRASI 2 ÇALIŞAN HAVAYA FIRLADI

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, 1 çalışanın buldozer lastiğinin üzerinde oturarak lastiği şişirdiği diğer çalışanın ise lastiğin havasını kontrol ettiği sırada lastiğin patladığı görüldü. Patlamanın etkisiyle 2 çalışanın havaya fırladığı görüntülerde çevredekilerin olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris'te görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris'te görüştü İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı İskandinav liderler Rusya'yı güçlü şekilde kınadı

Patlama, India, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:59:55. #1.11#
SON DAKİKA: Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement