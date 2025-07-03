Bulgaristan\'da Silah Fabrikasında Patlama

BULGARİSTAN'da silah fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bulgaristan'ın Kazanlık şehrinde silah fabrikasında patlama meydana geldi. Kazanlık'ın bağlı olduğu Eski Zağara'nın Bölge Emniyet Müdürü Komiser Hristo Hristov, 'Arsenal' adlı silah fabrikasının atölyesinde patlama meydana geldiğini ve ağır yaralanan bir kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden Hristov, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.