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Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi - Son Dakika

Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi

03.11.2021 09:38

Bulgaristan, son dönemde artan göç akını sebebiyle Türkiye sınırına 350 asker gönderdiğini bildirdi. Savunma Bakanı Georgi Panayotov, sınıra gönderilen askerlerin yasa dışı geçişleri önlemek için bölgede görevli güvenlik güçlerine destek olacağını ifade etti.

Afganistan'da Taliban'ın ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden sonraAvrupa'ya göç akını yaşanıyor. Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov, bTV kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye sınırından Bulgaristan'a yasa dışı sığınmacı geçişlerini engellemek için sınır polisine destek olmak üzere 350 asker gönderdiklerini açıkladı. Deutsche Welle'in haberine göre Panayotov sınıra 350 asker haricinde 40 parça ekipman da gönderildiğini söyledi.

Bulgaristan, son dönemde artan göç akını nedeniyle Türkiye sınırına 350 asker gönderdi
Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov.

GEÇİŞLER ARTMAYA BAŞLADI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'na göre bu yılın ilk dokuz ayında 6 bin 500'den fazla kişi yasa dışı olarak Türkiye sınırından Bulgaristan'a geçti. Bu rakamın 2020 yılındaki geçişlerin üç katı olduğu belirtildi.

Bulgaristan, son dönemde artan göç akını nedeniyle Türkiye sınırına 350 asker gönderdi

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN SINIRINDA DİKENLİ TELLER VAR

Bulgaristan, Afganistan ve Orta Doğu'dan gelenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçişindeki ana göç yollarından biri ve Avrupa Birliği'nin (AB) sınırı. Türkiye ile arasında 259 kilometrelik bazı noktalarında zarar görmüş olan dikenli telden bir çit var.

Bulgar Parlamentosu ağustos ayında 400 ila 700 askeri, Yunanistan ve Türkiye sınırına çit örmeye yardım etmeleri için göndermişti. Bulgaristan en yoksul AB ülkesi konumunda bulunuyor ve şimdiye kadar yüksek sayıda göçmen kabul etmedi.

Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi

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Son Dakika Dünya Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi - Son Dakika Dünya


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