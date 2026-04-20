Bulgaristan Seçiminde Radev'in Koalisyonu Birinci oldu
Bulgaristan Seçiminde Radev'in Koalisyonu Birinci oldu

20.04.2026 12:51
Rumen Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu, erken seçimlerde oyların %45'ini alarak birinci oldu.

BULGARİSTAN'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu birinci oldu.

Bulgaristan'da seçmenler, erken genel seçimler için dün sandık başına gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, ocak ayında cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Rumen Radev'in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Koalisyonu, oyların yaklaşık yüzde 45'ini alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Radev'in partisinin 240 sandalyeli parlamentoda yaklaşık 135 sandalye kazanması beklenirken, bu sonuçla hükümeti kurmak için gerekli salt çoğunluğa eriştiği bildirildi.

Eski Cumhurbaşkanı Radev'in en yakın rakipleri olan Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) ve eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin oy oranları ise yüzde 13 bandında kaldı.

Sandık sonuçlarının büyük ölçüde netleşmesinin ardından kamuoyuna ilk değerlendirmesini yapan Radev, seçim sonuçlarını 'umudun güvensizliğe karşı zaferi' olarak nitelendirdi.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Dünya, Son Dakika

