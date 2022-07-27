Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı

27.07.2022 09:14
Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti getirildi. Bulgaristan, son dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyordu.

Bulgaristan kimlik kartı bulunan kişilerin Türkiye'ye yapacakları turistik veya transit geçişi amaçlı seyahatlere 90 gün süreli vize muafiyeti sağlandı.

KISMİ VİZE MUAFİYETİ SAĞLANDI

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ve transit geçiş amaçlı seyahatlere kısmi vize muafiyeti sağlandı.

Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı

90 GÜNLÜK MUAFİYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, "Bulgaristan Cumhuriyeti kimlik kartına sahip olan kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti verileceği belirtildi.

EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN BEŞİNCİ ÜLKE

Son yayımlanan turizm istatistiklerine göre mayısta Bulgaristan Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci oldu. Mayıs ayında Türkiye'ye toplam 57 bin 874 Bulgar turist gelmişti.

Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı

TL DEĞER KAYBEDİNCE BULGARLAR TÜRKİYE'YE AKIN ETTİ

Türk lirasının Bulgar levası karşısında değer kaybetmesi nedeniyle son 1 yılda Bulgarlar Türkiye'ye adeta akın etti. Bulgarların sınır şehri olan Edirne'de alışverişlerini yaptığı görüntüler de son bir yıl içinde medyaya yansıdı. Bugün itibarıyla 1 Bulgar levası 9,27 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Son 1 yılda TL leva karşısında yaklaşık 80 değer kaybetti.

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Son Dakika Dünya Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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