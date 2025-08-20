Burke'den Netanyahu'ya Sert Yanıt - Son Dakika
Dünya

Burke'den Netanyahu'ya Sert Yanıt

Burke\'den Netanyahu\'ya Sert Yanıt
20.08.2025 12:01
Avustralya İçişleri Bakanı Burke, Netanyahu'yu eleştirerek güç anlayışını sorguladı.

AVUSTRALYA İçişleri Bakanı Tony Burke, Başbakan Anthony Albanese'yi 'zayıf' diye nitelendiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez" yanıtını verdi.

Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Başbakan Anthony Albanese'ye yönelik "Tarih, Albanese'yi olduğu gibi hatırlayacak, İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı" ifadelerine yanıt verdi. Burke, Netanyahu'nun, Filistin devletine destek veren ülkelere sert çıkıştığını kaydederek, "Güç, kaç kişiyi bombalayabileceğin veya kaç çocuğu aç bırakabileceğinle ölçülmez. Güç, Başbakan Anthony Albanese'nin yaptığıyla çok daha iyi ölçülür" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Burke'den Netanyahu'ya Sert Yanıt

SON DAKİKA: Burke'den Netanyahu'ya Sert Yanıt
