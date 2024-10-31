C?adılar Bayramı neden kutlanıyor? - Son Dakika
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C?adılar Bayramı neden kutlanıyor?

C?adılar Bayramı neden kutlanıyor?

Avrupa ve ABD'de 31 Ekim'de insanlar korkunç kostümler giyerek ve balkabakları oyup dekorasyon hazırlayarak Cadılar Bayramı'nı kutluyor.

31.10.2024 01:37
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Avrupa ve ABD'de her yıl 31 Ekim'de olduğu gibi bugün de insanlar korkunç kostümler giyerek ve bal kabakları oyup dekorasyon hazırlayarak Cadılar Bayramı'nı kutluyor. Peki bu bayram hangi geleneklere dayanıyor ve neden hala kutlanıyor?

Pek çok Avrupa medeniyetinin geçmişini oluşturan Keltler zamanında en önemli pagan kutlamalarından birinin Samhain veya bir diğer ismiyle Ölülerin Bayramı olduğu düşünülüyor.

Sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasında yapılan bu kutlama, hasat mevsiminin sonunu ve kış mevsiminin başlangıcını ya da yılın "karanlık yarısını" sembolize ediyordu.

Samhain, Galce'de "yaz sonu" anlamına geliyor.

K?eltler, kutlamanın yapıldığı bu günde hayaletlerin dünyaya geri döndüğüne inanıyordu.

O dönemde insanların kostümler giyerek k?ötü hayaletleri ve ruhları uzaklaştırmak için dev şenlik ateşleri yaktığına ve hayvanları kurban ettiğine inanılıyor.

K?eltlerin aynı zamanda hasatlarını korumak için sofralarında iyi ruhlar için yer açtığı aktarılıyor.

8. yüzyılda Papa Gregory III, Samhain'dan bir gün sonraki 1 Kasım'ı azizleri ve şehitleri onurlandırmak için özel bir gün ilan etti.

Bu günümüzde Azizler Günü olarak biliniyor.

Papa Gregory, o dönemde P?aganlar ile barışı korumak için Azizler Günü'nün Samhain geleneklerinden bazılarını içermesini istedi.

S?amhain Bayramı daha sonra Halloween'e (Cadılar Bayramı) dönüştü.

H?alloween aslında Azizler Günü'nün arifesi anlamına geliyor.

A?vrupa'da başlayan bu gelenek Amerika kıtasına da sıçradı.

İ?rlanda'da 1846 yılında yaşanan patates kıtlığı, çok sayıda İrlandalının Amerika'ya göç etmesine neden oldu.

Bu insanlarla beraber Cadılar Bayramı da dünyada yayılmaya başladı.

İnsanlar komşularının kapılarını çalar ve onlardan bir şiir veya şarkı karşılığında yemek isterdi.

Kapı çalanlar kendilerini korumak için korkutucu kıyafetler giyer ve kötü ruhları taklit ederdi.

B?u gelenek günümüzde çocukların kostüm giyip kapı çalarak komşularından şeker istemesiyle devam ediyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya C?adılar Bayramı neden kutlanıyor? - Son Dakika

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