California'nın başkenti Sacramento'da silahlı saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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BBC

California'nın başkenti Sacramento'da silahlı saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

03.04.2022 17:12
California'nın başkenti Sacramento'da silahlı saldırı: En az 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin California eyaletinin başkenti Sacramento'da, silahlı bir saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

ABD'nin California eyaletinin başkenti Sacramento'da, silahlı bir saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Kent merkezindeki restoran ve barlarla dolu bir alanda duyulan otomatik silah seslerinin ardından, insanlar sokağa doğru kaçıştı, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sacramento Polis Şefi, "Bu gerçekten trajik bir durum" dedi.

Saldırıyla ilgili henüz herhangi bir kimse gözaltına alınmadı.

Pazar günü erken saatlerde meydana gelen saldırının ardından, polis yetkilileri bölgedeki sokakları trafiğe kapattı.

İnsanlara bölgeden uzak durma çağrısı yapan emniyet güçleri, saldırının arkasında kimlerin olabileceğine dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

Silahlı saldırının yaşandığı bölge, NBA takımı Sacramento Kings'in maçlarını oynadığı Golden One Center'a giden bir yol üzerinde ve eyaletin kongre binasından da sadece birkaç sokak ötede.

Olayın yaşanmasının ardından bölgeye giden aktivist Barry Accius, KXTV'ye verdiği demeçte, "Korkunç bir olay. Yürümeye başlamamla beraber kaotik bir manzarayla karşılaştım. Polis her yeri tutmuştu, yerlerde üzeri kanla bezenmiş kurbanlar vardı. Ağlayan, 'Kardeşim nerede' diye çığlık atan insanlar vardı. Ağlayan anneler, çocuklarını arıyordu" dedi.

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