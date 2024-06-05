Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı - Son Dakika
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Dünya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Işıkhan, konferansın ilk gününde Genel Kurul faaliyetlerine katıldıklarını ve üç gün boyunca Bakanlığın çalışma alanlarını ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele alacaklarını açıkladı.

05.06.2024 14:45
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'nın Genel Kurulu'na katıldı.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Çalışma Örgütü'ne üye 187 devletin hükümet üyeleri, çalışan, işçi ve işveren delegelerinin katıldığı 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın ilk gününde Genel Kurul faaliyetlerine katıldık. Program kapsamında; üç gün boyunca beraberimizdeki heyetle birlikte Bakanlığımızın çalışma alanlarını ve küresel alanda gündeme gelen konuları ele alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı - Son Dakika

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