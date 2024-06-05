Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile Görüştü - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cenevre'de Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin halkının yanında olduklarını ve bölgede barışın tesisi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladılar. Ayrıca, bakanlıklar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar konuşuldu.

05.06.2024 17:28
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle Filistin Çalışma Bakanı Dr. Enas Dahadha ile heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu ve bölgemizde barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğimizi vurguladık. Ayrıca, Bakanlıklarımız arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile Görüştü - Son Dakika
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