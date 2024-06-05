Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Cenevre'de Filistin Çalışma Bakanı Enas Dahadha ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle Filistin Çalışma Bakanı Dr. Enas Dahadha ile heyetlerimizin katılımıyla ikili görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Filistin halkının her zaman yanında olduğumuzu ve bölgemizde barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğimizi vurguladık. Ayrıca, Bakanlıklarımız arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.