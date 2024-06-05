Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye gitti

Dünya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Bakan Işıkhan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Cenevre'deyiz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen organizasyonda; ikili görüşmelere ve Genel Kurul çalışmalarına katılacağız. Çalışma hayatının güncel konularına dair attığımız önemli adımları, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında başarılarımız ile tecrübelerimizi üye ülkeler ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası arenada artan gücümüzle Filistinli kardeşlerimiz için insanlığın ve hakikatın sesi olmayı sürdüreceğiz. Konferans kapsamında bölgemiz ve dünyada kalıcı barışı sağlamayı hedeflediğimizi, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu vizyonumuzu ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını gündeme getireceğiz" dedi.