Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye gitti - Son Dakika
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Dünya

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti. Işıkhan, konferans kapsamında ikili görüşmelere katılacak ve Türkiye'nin çalışma hayatıyla ilgili başarılarını paylaşacak. Ayrıca, Filistin'deki insanlık dramını gündeme getirecek ve daha adil bir dünya için çaba göstereceklerini belirtti.

05.06.2024 14:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

Bakan Işıkhan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Cenevre'deyiz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından düzenlenen organizasyonda; ikili görüşmelere ve Genel Kurul çalışmalarına katılacağız. Çalışma hayatının güncel konularına dair attığımız önemli adımları, istihdam ve sosyal güvenlik alanlarında başarılarımız ile tecrübelerimizi üye ülkeler ile paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası arenada artan gücümüzle Filistinli kardeşlerimiz için insanlığın ve hakikatın sesi olmayı sürdüreceğiz. Konferans kapsamında bölgemiz ve dünyada kalıcı barışı sağlamayı hedeflediğimizi, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu vizyonumuzu ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını gündeme getireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak üzere Cenevre'ye gitti - Son Dakika

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