FRANSA'nın Rhone bölgesine bağlı Villeurbanne kentinde camiye girerek Kur'an-ı Kerim yakan şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Fransa'nın Villeurbanne kentindeki Errahma Camisi'nde 2 Haziran'da yaşanan İslam karşıtı eylemde bulunan şüpheli, Lyon şehri yakınlarında gözaltına alındı. Lyon Savcılığı, şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Camii'de Kur'an Yakan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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