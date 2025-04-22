Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü programı belli oldu

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek tören programları belli oldu.

22.04.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek tören programları belli oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Her yıl olduğu gibi Türk milleti olarak o büyük kahramanları, o büyük başarıya imza atanları hayırla yad edip rahmetle anacağız" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları 110'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli programlar düzenlenecek. Bu kapsamda anma programları 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de düzenlenecek çelenk töreniyle başlayacak. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 25 Nisan'da saat 04.30'da 'Şafak Ayini' yapılacak, saat 06.30'da da '57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü' düzenlenecek. Saat 08.30'da Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda '57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni' gerçekleştirilecek. Ardından saat 10.00'da Avustralyalılar tarafından Lone Pine Anıtı'nda anma töreni yapılacak. Şehitler Abidesi'nde saat 10.30'da 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Anma ve saat 11.30 Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma töreninin ardından programlar sona erecek.

'YABANCI MİSAFİRLERİMİZ DE OLACAK'

Çanakkale Kara Savaşları'nın yıl dönümü etkinliklerine az zaman kaldığını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Yine her yıl olduğu gibi biz Türk milleti olarak o büyük kahramanları, o büyük başarıya imza atanları hayırla yad edip rahmetle anacağız. Çanakkale ruhunu, her zaman canlı ve diri tutup gelecek kuşaklara aktaracağız. Yine 24 Nisan'da geniş katılımla, tüm milletimizle, şehit yakınlarımızla, gazilerimizle, devlet erkanımızla, askeri erkanımızla Tarihi Alan Başkanlığı'mızca tertip edilen törende buluşacağız. Yine o büyük kahramanları saygıyla hatırlayacağız, rahmetle anacağız. Yabancı misafirlerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

'ÜST DÜZEYDE KATILIM OLACAK'

Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl özellikle çok üst düzey bir katılım var. Hem İngiltere'den hem Yeni Zelanda ve Avustralya'dan diğer ülkelerden de çok üst düzeyde katılımlar olacak. Sayı olarak da binlerce ziyaretçimiz Çanakkale tarihi alanda olacak. Biz istiyoruz ki hem Türk milletinin bütün evlatları Çanakkale'de buluşsun hem de yabancılar da huzur, barış içerisinde gelip burada ziyaretlerini ve törenlerini yapsınlar. Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın bir buluşma noktası olsun. Çanakkale tarihi alan dünyanın iyi korunmuş savaş alanı ve aynı zamanda dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Dolayısıyla hem Türkiye içerisinden hem de yurt dışından misafirlerimizi Çanakkale'de hem törenlerde hem tören sonrası zamanlarda ağırlamak, misafir etmek istiyoruz."

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN-Cihan BAYRALI/ ÇANAKKALE,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Çanakkale, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi Önce kurşun yağdırdı ardından yerde tekmeledi
Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden Amatör müsabakada sahaya giren köpeğe 2 kırmızı kart birden
Seçil Erzan davasında flaş gelişme Ara karar açıklandı Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı
Öcalan’la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder mesajı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Powell’e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı ABD Başkanı Donald Trump'tan Powell'e çok sert faiz uyarısı: Her zaman çok geç kaldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı
Kütahya Simav’da 4.3 büyüklüğünde deprem Kütahya Simav'da 4.3 büyüklüğünde deprem

16:35 Türkiye Kupası’nda ilk finalist belli oluyor İşte kritik maçın muhtemel 11’leri Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oluyor! İşte kritik maçın muhtemel 11'leri
16:04 IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
13:12 Devlet Bahçeli’den erken seçim iddiasına yanıt Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt
23:48 İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
23:17 İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
22:49 Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
22:38 Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:36 İmamoğlu’ndan Almanya’daki yeni hükümete ’Eurofighter’ çağrısı İmamoğlu'ndan Almanya'daki yeni hükümete 'Eurofighter' çağrısı
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 16:56:21. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement