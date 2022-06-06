Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum - Son Dakika
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Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum

06.06.2022 12:58

BBC'de yayınlanan bir programda, izleyici tarafından yapılan bir itiraf adeta stüdyoyu buz kestirdi. İsmini vermek istemeyen kadın, yanlışlıkla köpeğinin spermini yuttuğunu söyleyince sunucular şaşkına döndü. Olay karşısındaki şaşkınlıkları yüz ifadelerine de yansıdı.

İngiltere'de yayınlanan BBC Two hit programı Chris ve Rosie Ramsey Show'a, yayına bağlanan bir izleyici tarafından yapılan itiraf damga vurdu.

İTİRAF MEKTUBUNU OKUDU

"Lütfen Beni Anonim Tut" bölümünde komedyan Lou Sanders, bir hayranından gelen ilginç bir itiraf mektubunu okudu. Mektubun satırlarını okumaya başlayan Sanders, cümlelerin ilerlemesiyle birlikte öğürmesine engel olamadı. O anlar stüdyoda hem büyük bir şaşkınlık hem de komik anlar yaşattı.

Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum

"YANLIŞLIKLA SPERMİNİ YUTTUM"

Hayranından gelen itiraf mektubunu okumaya başlayan Sanders, "Sevgili Chris ve Rosie, lütfen beni isimsiz tutun. Birkaç yıl önce, öğle yemeğinde köpeğim kucağımdayken kanepede ton balıklı mayonezli sandviç yiyordum. Köpeğim, biraz yemek artıkları alacağını düşünerek oldukça heyecanlandı ve dizimde kıpırdanmaya devam etti. İşim bitince tabağımı mutfağa götürmeye gittim ve kolumda yağlı bir şey olduğunu fark ettim. Sandviçim için mayonez olduğunu düşünerek hemen yaladım. Çok geçmeden onun köpeğimin spermi olduğunu anladım. dehşete kapıldım ve gargarayla sırılsıklam olana kadar dilimi ve ağzımı yıkadım. Bugüne kadar, potansiyel olarak başıma gelen en kötü şey" ifadelerini kullandı.

Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum

HERKES GÜLMEYE BAŞLADI

Mektubun sonlarına doğru hayranının köpeğinin spermini yaladığını anlamasıyla birlikte öğürmeye başlayan Sanders, herkesi gülmeyi başardı.

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