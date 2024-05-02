Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar sıraya girdi - Son Dakika
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar sıraya girdi

Kayseri\'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar sıraya girdi

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar gün ağarmadan sıraya girdi. Mimar Sinan Parkı'nda gerçekleştirilen dağıtımda uzun bir kuyruk oluştu. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların bu fidelere ilgi göstermesinin nedeninin organik, kaliteli ve verimli olmaları olduğunu belirtti. Dağıtımın birkaç noktada devam ettiği bildirildi.

02.05.2024 10:29
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesince ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesinden almak için vatandaşlar gün ağarmadan sıraya girdi.

Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek için gerçekleştirilen dağıtımda vatandaşlar, saat 03.30'dan itibaren sıraya girdi. Uzayan kuyruk 1 kilometreyi buldu. Mimar Sinan Parkı ve kentteki 2 noktada daha vatandaşlara 550 bin domates fidesi dağıtıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında gazetecilere, vatandaşların erken saatlerde sıraya girdiğini belirterek, "Kalabalığın asıl nedeni organik olan, hibrit olmayan, bu topraklarda yetişen Karahıdır domatesinin yeniden dağıtılıyor olması." dedi.

Bu yıl 550 bin fideyi vatandaşlara dağıttıklarını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız almış oldukları bu fideleri bağlarında, bahçelerinde yetiştirecek. Yıllardır buna rağbet gösterilmesinin nedeni fidelerin organik, kaliteli ve verimli olması. Sabahın erken saatlerinden beri vatandaşlarımız buraya gelerek domates fidelerini almak için sıraya giriyor. Demek ki bu sıraya geçmeye, bu gayrete değecek bir ürün ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımıza sağlıkla, ağız tadıyla yemek nasip olsun diyoruz. Bu dağıtım birkaç noktada devam ediyor."

Fide alan vatandaşlardan Hasan Kocaoğlu, kaliteli olduğunu bildikleri için geldiklerini söyledi. Fideyi İncesu ilçesindeki bahçesine dikeceğini belirten Kocaoğlu, "Belediyeden Allah razı olsun. Özel bir domates olduğunu biliyoruz. Saat 05.30'dan beri buradaydım. Aldığım fideleri İncesu ilçesindeki bahçeme dikeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar sıraya girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için vatandaşlar sıraya girdi - Son Dakika
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