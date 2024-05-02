16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü - Son Dakika
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16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü

16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 16 yaşındaki bir kız, hamile kaldıktan sonra bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Paniğe kapılan genç kız, bebeğin cansız bedenini bir poşete koyarak hastaneye götürdü. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

02.05.2024 14:31
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü.

Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki A.Y., A.T. (19) ile cinsel ilişkiye girmesinden sonra hamile kaldı. Doğuma günler kala Serdivan ilçesindeki ablasının yanına giden A.Y. burada bebeğini ölü olarak dünyaya getirdi. Paniğe kapılan A.Y., bebeğinin cansız bedenini bir poşete koyarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası'na geldi. Durumun haber verilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hususa ilişkin olarak emniyete götürülen 19 yaşındaki A.T. ise ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü - Son Dakika

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