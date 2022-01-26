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Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı - Son Dakika

Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı

26.01.2022 21:19
Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı

ABD'li eski model ve televizyon sunucusu Jenny Scordamaglia, bir gece kulübünde röportaj yaptığı sırada bir olay yaşadı. Scordamaglia'nın sütyen giymemesi sebebiyle canlı yayında göğüsleri ortaya çıktı. Güzel sunucu, bu sırada hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.

Canlı yayınlardaki talihsiz kazalara bir yenisi de ABD'de eklendi. Eski model ve televizyon sunucusu 28 yaşındaki Jenny Scordamaglia, gece kulübünde röportaj yaptığı sırada gömleğinin azizliğine uğradı.

SÜTYEN GİYMEMESİ BAŞINI YAKTI

Gömleğinin düşmesi nedeniyle güzel sunucunun göğüsleri açıldı. Bu sırada durumu toparlamaya çalışan Scordamaglia'nın hiçbir şey olmamış gibi röportajlarına devam etmesi dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE BENZER KAZALAR YAŞAMIŞTI

Güzel televizyon sunucusu, daha önce de benzer kazalarla karşı karşıya kalmıştı. Jenny Scordamaglia, normal televizyon yayınlarının yanı sıra ilginç şekilde programları sunmasıyla biliniyor. Scordamaglia son olarak bir yemek programına, yapımcı kadın ile birlikte çıplak katılmıştı.

Canlı yayında talihsiz kaza! Sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı
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SON DAKİKA: Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı - Son Dakika
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