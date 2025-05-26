Carolina\'da Silahlı Saldırı: 11 Yaralı

ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

ABD'nin Carolina Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırıda 11 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.